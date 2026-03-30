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Project Hail Mary (Projet Dernière Chance) : le film de S.F avec Ryan Gosling est un triomphe pour Amazon MGM

4 min.
30 Mar. 2026 • 9:45
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Amazon MGM Studios tient enfin son triomphe en salles. Avec Project Hail Mary, le groupe signe non seulement le plus gros lancement cinéma de son histoire, mais aussi son plus grand succès commercial à ce jour. En l’espace de quelques jours, le film de science-fiction porté par Ryan Gosling a dépassé Creed III et s’est imposé comme l’un des événements majeurs du box-office en 2026.

Un blockbuster original qui déjoue les pronostics

Le résultat a de quoi marquer les esprits. Dans une industrie largement dominée par les franchises, les suites et les univers partagés, Project Hail Mary s’appuie sur un matériau bien différent, soit un roman de science-fiction d’Andy Weir, à qui l’on doit déjà l’excellent Seul sur Mars. Cette fois, Amazon MGM a misé sur une production ambitieuse, dotée d’un budget estimé à environ 200 millions de dollars, pour adapter un récit bien plus singulier qu’un blockbuster standard.

Project Hail Mary

Le film suit Ryland Grace (interprété par Ryan Gosling), un scientifique propulsé dans une mission désespérée alors que plusieurs étoiles, dont le Soleil, montrent des signes inquiétants d’affaiblissement. Une grande partie de l’intrigue repose sur l’isolement du personnage principal et sur sa relation avec une forme de vie extraterrestre atypique. Sur le papier, le concept pouvait sembler risqué pour le grand public, mais c’est tout le contraire qui s’est produit.

Des chiffres solides et une dynamique déjà installée

Après une dizaine de jours d’exploitation, Project Hail Mary a déjà franchi la barre des 300 millions de dollars au box-office mondial, avec plus de 164 millions récoltés en Amérique du Nord et plus de 136 millions à l’international. Signe particulièrement favorable pour Amazon MGM, le long-métrage a affiché une baisse modérée lors de son second week-end, preuve d’un excellent bouche-à-oreille et d’un intérêt du public qui dépasse la seule base des amateurs de science-fiction.

Le plus gros film de 2026 pour Amazon MGM Studios

Ce décollage express permet au studio de signer le plus important succès cinéma de son histoire récente. Pour Amazon, l’enjeu dépasse largement la performance d’un seul titre. Depuis le rachat de MGM, le groupe affiche en effet des ambitions croissantes dans l’exploitation en salles et cherche à construire une stratégie capable de rivaliser avec les grands studios historiques. Jusqu’ici, plusieurs productions n’avaient pas vraiment trouvé leur public. Project Hail Mary change la donne et offre à cette politique une validation concrète.

Une victoire pour les ambitions cinéma d’Amazon

Le succès du film envoie un signal fort à Hollywood : Amazon MGM peut financer, produire et distribuer de grands spectacles originaux capables d’attirer massivement le public. Ce point est essentiel dans un contexte où de nombreuses plateformes ont longtemps été accusées de privilégier l’écosystème du streaming au détriment de la salle. Avec cette performance, le studio démontre qu’il peut aussi transformer un projet non issu d’une franchise en succès commercial.

Au-delà de ses résultats au box-office, Project Hail Mary pourrait devenir un jalon important dans l’évolution d’Amazon MGM Studios. Si sa trajectoire se confirme sur la durée, le film des réalisateurs Phil Lord et Chris Miller pourrait conforter la stratégie du groupe autour de productions toujours plus spectaculaires, plus internationales et évidemment avant tout pensées pour le grand écran.

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