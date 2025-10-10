Minecraft : un second film est en préparation après l’énorme succès au box-office

Le phénomène cinématographique Minecraft : Le Film n’a pas dit son dernier mot. Après avoir rapporté plus de 957 millions de dollars au box-office mondial, Warner Bros. vient d’officialiser la mise en chantier d’une suite, dont la date de sortie en salles est déjà fixée, soit le 23 juillet 2027. Cette annonce sans surprise aucune confirme la volonté du studio d’exploiter jusqu’au moindre pixel l’univers du jeu culte de Mojang, devenu l’une des franchises les plus rentables de l’histoire du divertissement.

On reprend les mêmes…

Le second opus marquera le retour du réalisateur Jared Hess (Napoleon Dynamite), qui signera également le scénario aux côtés de Chris Galletta. La production sera assurée par Mary Parent, Roy Lee et Jason Momoa, l’acteur occupant déjà l’un des rôles principaux dans le premier film. Cette continuité créative laisse présager une suite particulièrement fidèle au ton général de l’opus précédent (soit une bonne louche d’humour et des effets spéciaux de bonne facture).

Sorti en 2025, Minecraft : Le Film avait déjoué tous les pronostics. Inspiré du célèbre jeu vidéo « bac à sable » le plus vendu au monde, le jeu avait séduit un très large public au point de frôler la barre du milliard de dollars de recettes. Les critiques étaient certes globalement négatives, mais les plus enthousiastes saluaient tout de même une adaptation originale du jeu vidéo, ainsi qu’une réalisation « en roue libre » capable de donner des résultats décalés. Avec une suite désormais datée, Warner Bros. espère sans doute transformer ce succès en une véritable franchise cinématographique (Nintendo veut d’ailleurs faire de même avec Mario).