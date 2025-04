Le film Minecraft dépasse les 300 millions de dollars de recettes sur son premier week-end !

On avait sans doute énormément exagéré la résistance du grand public à la médiocrité. Malgré des avis critiques absolument catastrophiques et des CGI même pas finalisés, de nombreux journalistes ciné estimant que le métrage est probablement l’un des pires films de ces dernières années, Minecraft : le film a réalisé un carton monumental lors de son premier week-end d’exploitation en salles. Si l’on en croit The Hollywwod Reporter, le film réalisé par Jared Hess a récolté 157 millions de dollars de recettes aux États-Unis et 301 millions au global sur ses trois premiers jours d’exploitation, ce qui est même au dessus du phénomène Super Mario Bros !

Minecraft réalise ainsi le meilleur démarrage « de tous les temps » pour une adaptation de jeu vidéo, ce qui tendrait à prouver que les nombreux fans d’un jeu ultra populaire n’ont finalement pas grand chose à faire de la qualité réelle d’un film adapté de leur jeu favori, ce qui avait déjà du reste été confirmé avec Super Mario Bros (qui était très loin d’être un chef d’œuvre malgré une réalisation digne de Pixar). Aux États-Unis, Minecraft est le second meilleur démarrage depuis 2024 et les 211 millions de Deadpool & Wolverine (là encore un film éreinté par la critique). La présence au casting des très populaires Jack Black et Jason Momoa explique peut-être l’engouement historique de Minecraft, peut-être…