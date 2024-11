Minecraft passe la barre des 300 millions de copies vendues dans le monde, un record

C’est un cap, que dis-je, c’est une péninsule : Minecraft est officiellement le premier jeu vidéo à dépasser les 300 millions de copies vendues dans le monde depuis sa création en 2011. Ce chiffre impressionnant place le titre de Mojang largement devant Grand Theft Auto V (GTA V) de Rockstar Games, qui s’est pourtant écoulé à plus de 200 millions d’exemplaires. La longévité de Minecraft a été largement renforcée par des portages sur presque toutes les plateformes imaginables, y compris les consoles modernes, le mobile, et la réalité virtuelle, ce qui a énormément contribué à ce succès. Le jeu a aussi bénéficié de très nombreuses mises à jour et DLC, de quoi maintenir un Pour rappel, et surtout pour ceux qui auraient hiberné depuis le début des années 2010, Minecraft propose un vaste monde ouvert où les joueurs peuvent construire et créer librement presque ce qu’ils veulent, à l’aide de simples blocs.

En comparaison, GTA V, bien que très populaire avec ses 202 millions de copies vendues depuis 2013, est encore loin du compte. Mais contrairement à Minecraft, le jeu de Rockstar est déconseillé aux moins de 18 ans, sans compter un prix de vente bien plus élevé et l’absence de version mobile. GTA Online, la composante multijoueurs de GTA V a su maintenir l’intérêt des joueurs jusqu’à aujourd’hui.