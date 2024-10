Minecraft perdra le support VR dès l’an prochain (Oculus Rift, Meta Quest et WMR)

Mojang annonce l’arrêt du support VR pour le jeu Minecraft après mars 2025. Cette décision concerne des appareils comme l’Oculus Rift, les casques Windows Mixed Reality et le Meta Quest via Quest Link. Le mois dernier, le studio avait déjà acté la fin du support PSVR pour Minecraft, ce qui laissait pressentir un abandon pur et simple de l’affichage en réalité virtuelle. A noter que les joueurs pourront bien sûr toujours accéder à leurs mondes et à leurs achats sur des appareils non VR.

Malgré cet arrêt programmé, les joueurs de Minecraft sur PC peuvent toujours profiter du jeu en VR via la version Java, en utilisant des mods tiers comme Vivecraft ou des ports VR autonomes tels que QuestCraft. Pour rappel, Minecraft avait démarré l’affichage VR sur les casques Gear VR de Samsung en 2016 avant d’étendre le support à d’autres plateformes comme l’Oculus Rift et le PlayStation VR. Microsoft fait donc le grand ménage du côté de la réalité virtuelle ou augmentée : après l’abandon de Minecraft Earth en 2020 (la version mobile et AR de Minecraft) et l’arrêt brutal du HoloLens, la firme de Redmond semble ne plus vouloir toucher, de près ou de loin, aux technologies/services/logiciels XR. Après tout, il sera toujours temps de réembaucher dans le domaine si les technologies XR finissent par se démocratiser…