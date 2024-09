Minecraft ne tournera plus sur le PSVR premier du nom à partir de l’an prochain

Minecraft sur le PSVR, c’est bientôt fini, ou plutôt, la version VR du jeu. Le développeur Mojang annonce en effet qu’à partir de la fin mars 2025, il mettra fin aux mises à jour pour cette plateforme. Bien que le support PSVR ait été ajouté en 2020 pour la version PS4/PSVR de Minecraft, aucune mise à jour équivalente n’a été développée pour la PS5 et encore moins pour le PSVR2. Mojang a confirmé que les joueurs pourront toujours profiter de Minecraft sur PS4 et accéder à leur contenu acheté, mais les utilisateurs de PSVR seront limités à utiliser le casque en mode écran 2D pour jouer à Minecraft. Pour rappel, Mojang est la propriété de Microsoft, mais l’on voit mal comment la concurrence entre PlayStation et Xbox aurait pu peser dans cette décision, surtout pour un appareil aussi ancien (et aussi peu utilisé) que le PSVR premier du nom.

Arrêter les mises à jour pour un jeu ancien et abandonné des joueurs, cela reste malheureusement dans la logique des choses, même si l’on pouvait espérer ici que le jeu puisse continuer de tourner en VR même sans les mises à jour. Pour le PSVR 2 la question ne se pose même pas : Minecraft n’existe pas sur cette plateforme, et dans ce cas précis, PlayStation lui-même a pris la décision de ne plus porter de jeux first party sur le casque.