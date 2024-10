It Takes Two : le jeu de l’année 2021 a franchi la barre des 20 millions de ventes

C’est un succès phénoménal pour Josef Fares et le studio Hazelight : le jeu coopératif It Takes Two, lancé en 2021 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, vient de franchir la barre des 20 millions de ventes. Très loin des thématiques de la plupart des AAA modernes, It Takes Two s’était rapidement mis les critiques et le public dans la poche, parvenant même à réaliser l’exploit de glaner le Game Awards du jeu de l’année, au nez et à la barbe de jeux bien plus imposants. Un AA indépendant devant tous les plus gros AAA de la planète ? On n’aurait même pas osé en rêver…

#ItTakesTwo HAS SOLD OVER 20 MILLION!!! You’re the best fans in the world, how you have embraced our game is blowing our minds! ❤️ We’re so grateful to every one of the millions upon millions who have enjoyed their time with Cody and May 😍 pic.twitter.com/wBI20lJBjq — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 16, 2024

Il n’aura donc fallu que trois ans à It Takes Two pour franchir la barre des 20 millions, une réussite qui devrait montrer la voie de jeux moins couteux et pensés pour un public très large. It Takes Two parle en effet à tout le monde : son histoire d’abord, celle de May et Cody, un couple en pleine séparation, transformés en poupée de laine à la suite d’un enchantement. Son gameplay ensuite : des séquences ultra variées basées sur la coopération, qui parvenaient à réunir plusieurs générations autour d’un même jeu.

Hazelight profite de l’annonce des 20 millions pour teaser son prochain titre, dont on sait juste que le nom commence par « S » et se termine par « N ». Le jeu sera toujours distribué par EA Originals et il s’agira de nouveau d’un jeu basé sur la coopération, la marque du studio en somme…