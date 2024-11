Minecraft, le film : une seconde bande-annonce qui redonne (un peu) d’espoir

Mieux, vraiment mieux. Si le premier trailer ainsi que le premier extrait du film Minecraft nous avait pas mal refroidi, le studio Warner tente de se rattraper avec une seconde bande-annonce un poil plus satisfaisante. Que l’on se comprenne bien : le métrage dirigé par Jared Hess ne prétendra pas aux oscars, mais l’on pourrait bien avoir droit à un honnête divertissement, ce qui ne serait déjà pas si mal. Les décors font en tout cas nettement moins tape-à -l’oeil et colorés à l’extrême, comme si le film avait déjà eu droit à un bon coup de « polish » en post production. Il y a au moins la volonté de rendre crédible l’inclusion des acteurs réels dans cet univers en full CGI (ou presque, on sait que certains éléments de décors sont en studio), ce qui était le minima attendu.

Pour le reste, la petite bande de héros composée de Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks), vivra des aventures à priori très classiques, entre séquences d’émerveillement devant la bizarrerie du monde Minecraft, bastons avec les méchants du coins (squelettes ou trolls à têtes carrées) et autres joyeusetés, le tout enrobé dans un humour assez lourd. A priori pour les plus jeunes donc… Minecraft le film sortira en salles le 2 avril prochain.