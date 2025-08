Nintendo annonce augmenter le prix de la Switch aux États-Unis

Nintendo a annoncé une hausse des prix de la Switch aux États-Unis, effective dès le 3 août, en réponse aux droits de douane. Pour sa part, le Canada connaît une hausse de prix active à partir d’aujourd’hui.

Hausses de prix pour la Switch et ses accessoires

La Switch originale passe de 299,99 dollars à 339,99 dollars (+40 dollars), le modèle OLED grimpe de 349,99 dollars à 399,99 dollars (+50 dollars) et la Switch Lite augmente de 199,99 dollars à 229,99 dollars (+30 dollars). Cette hausse touche également certains accessoires, des amiibo et Alarmo, le réveil musical de Nintendo. Des accessoires pour la Nintendo Switch 2, lancée il y a deux mois, subiront également des ajustements de prix. En revanche, le prix de la Switch 2, des jeux physiques et numériques pour Switch et Switch 2, ainsi que les abonnements au Nintendo Switch Online, restent inchangés pour l’instant. Nintendo précise toutefois que « des ajustements futurs pourraient être nécessaires ».

Cette décision intervient juste après la signature par Donald Trump d’un décret imposant de nouveaux droits de douane, notamment une taxe de 20 % sur les importations en provenance du Vietnam, où Nintendo a déplacé la majorité de sa production depuis la Chine en 2019 pour contourner les précédentes taxes. Ces nouveaux droits de douane, qui touchent également le Japon (24 %) et d’autres pays comme la Chine (jusqu’à 54 %), affectent les coûts de fabrication et d’importation des produits Nintendo.

Bien que la Switch 2 échappe pour l’instant à une hausse grâce à une pause tarifaire de 90 jours, les incertitudes entourant ces politiques pourraient pousser Nintendo à réévaluer ses prix à l’avenir.

Une stratégie sous pression

Nintendo, qui avait déjà retardé les précommandes nord-américaines de la Switch 2 en avril pour évaluer l’impact des droits de douane, semble adopter une approche prudente. La société cherche à maintenir l’élan de la Switch 2, tout en évitant une hausse immédiate de son prix. Cependant, les analystes estiment que les droits de douane pourraient augmenter les coûts des consoles de 50 à 100 dollars, voire plus, si Nintendo répercute ces frais sur les consommateurs.

Cette situation, combinée à une demande robuste pour la Switch 2 (15 millions d’unités prévues pour 2025-2026), place Nintendo dans une position délicate alors que l’entreprise navigue dans un paysage économique instable, à l’instar des autres sociétés tech.