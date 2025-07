Après avoir déjà fait exploser les tarifs de la Switch 2 par rapport à sa devancière, et avoir aussi augmenté drastiquement le prix des jeux, Nintendo semble désormais considérer qu’il n’y a plus de limites : le consolier japonais vient en effet d’annoncer une modification du prix de ses consoles Switch et Switch OLED sur le territoire canadien : « Les prix des consoles et produits originaux de la famille Nintendo Switch™ au Canada changeront en fonction des conditions du marché ». Les « conditions du marché », c’est une façon plus ou moins élégante de pointer du doigt les taxes douanières mises en place par Donald Trump ainsi que la rupture brutale de l’accord commercial passé entre le Canada et les États-Unis, même si l’on comprend mal ici pourquoi une hausse des tarifs douaniers aux USA pourrait impacter les prix sur un pays voisin. Nintendo n’a t-il pas les moyens financiers de faire directement transiter ses cargos dans les ports commerciaux canadiens ? Mystère…

Après avoir étiré ses marges jusqu’au grotesque et atomisé le record de ventes pour le démarrage d’une nouvelle console (3 millions de Switch 2 écoulées en trois jours), on pouvait aussi espérer que la firme de Kyoto en resterait là et saurait « prendre sur elle » ces aléas « géopolico-économiques », mais il n’en est visiblement rien. Une page vient en tout cas de se tourner, celle d’un Nintendo soucieux de proposer du jeu vidéo à un coût relativement accessible. Alors certes, Nintendo n’est pas le seul fabricant à avoir augmenté le prix de ses consoles (Sony et Microsoft ont fait de même) mais l’on parle ici d’une console de la génération précédente, sachant que les tarifs déjà très élevés de la Switch 2 ne seront pas impactés. Les nouveaux prix de la Switch au Canada seront officialisés le 1er août prochain.