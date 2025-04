Switch 2 : Nintendo confirme une demande hors norme au Japon

La Switch 2 s’annonce t-elle déjà comme un énorme succès malgré un prix en forte hausse ? En France, la FNAC rapporte déjà des précommandes records, et il y a quelques heures à peine, le géant Nintendo lui-même a confirmé un engouement hors norme. La firme de Kyoto a en effet organisé une loterie pour les précommandes de la console au Japon, loterie qui a enregistré en quelques heures 2,2 millions de participants ! La demande est telle que le fabricant est obligé de s’excuser et d’annoncer que de nombreuses personnes intéressées ne seront pas satisfaites. « Face à cette demande, nous prenons actuellement des mesures pour renforcer davantage nos chaînes de production », a déclare sur X le CEO Shuntaro Furukawa. « Nous prévoyons de produire et d’expédier un nombre substantiel de Nintendo Switch 2 à l’avenir. Nous nous excusons sincèrement pour le temps qu’il nous faudra pour répondre pleinement à vos attentes et nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension ».

Le succès annoncé de la Switch 2 au Japon est tout sauf une surprise, sachant qu’au pays du soleil levant, Nintendo a maintenu un prix plancher pour sa nouvelle console, soit 50 000 yens (un peu plus de 300 euros). Ce tarif local, bien plus bas que le prix de la console en France (470 euros), pourrait assurer à la Switch 2 un succès colossal au Japon. La Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin prochain en France et dans le reste du monde.