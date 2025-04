Switch 2 : Nintendo a constitué de gros stocks aux États-Unis

A l’instar d’Apple qui a affrété plusieurs vols remplis d’appareils (iPhone, Mac, iPad, etc.), Nintendo a constitué de gros stocks de Switch 2 sur le sol américain avant que ne soient mises en place les nouvelles taxes douanières décidées par l’administration Trump. Lors d’une interview accordée à la CNBC, Doug Bowser, le président de Nintendo America, a confirmé l’information. En théorie, ce stock permettrait à Nintendo d’écouler la Switch 2 aux États-Unis au prix indiqué lors de l’annonce initiale (soit 499 dollars), mais il semble plus probable que la firme de Kyoto fixera un tarif définitif qui prendra en compte le réapprovisionnement en Switch 2 (approvisionnement qui subira alors de plein fouet les tarifs douaniers).

Avec des droits de douane entre 30 et 50% pour l’ensemble des pays asiatiques qui fabriquent la Switch 2, nul doute que le prix américain de la Switch devrait atteindre des sommets. Une Switch 2 trois fois plus chère que la Switch première du nom ? Cela ne semble désormais plus du tout impossible, et c’est évidemment une énorme épine dans le pied de Nintendo qui aura fort à faire pour vendre en masse sa nouvelle console sur le sol américain.