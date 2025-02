Nintendo dit poursuivre le support de la Switch après la sortie de la Switch 2

Nintendo a dévoilé ses derniers résultats financiers en date et a confirmé une baisse des ventes de sa console Switch originale de 30 % par rapport à l’année dernière, pour la période de neuf mois se terminant en décembre. Malgré cette tendance, la société a annoncé, quelques semaines après cette période de vente, la sortie imminente de la Nintendo Switch 2, dont la présentation complète est attendue pour avril.

Lors de l’appel téléphonique avec les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a précisé qu’il ne pensait pas que l’annonce de la Switch 2 aurait un impact majeur sur les ventes actuelles de la Switch originale. Il a déclaré que la société va continuer à supporter la Switch originale au-delà du lancement de la Switch 2, tant qu’il y aura une demande de la part des joueurs. La Switch, qui va fêter son huitième anniversaire, connaît néanmoins une demande remarquable, bien que les ventes de matériel aient diminué.

Pour la période des fêtes, la Nintendo Switch s’est écoulée à 4,82 millions d’unités, portant le total à 9,54 millions depuis le 1er avril 2024, et à 150,86 millions d’unités depuis son lancement. Elle reste en course pour devenir la console la plus vendue de l’histoire, avec un objectif de 154 millions d’unités, surpassant la Nintendo DS et la PlayStation 2.

La Switch 2 sera compatible avec les jeux de la Switch originale, ce qui pourrait stimuler les ventes dès son lancement. Quant au calendrier des jeux à venir, Nintendo a confirmé la sortie de remasters de Xenoblade et de Metroid Prime 4 pour 2025.