Nintendo prévient que certains jeux Switch ne tourneront pas sur la Switch 2

Nintendo a officiellement annoncé sa Switch 2, donnant un aperçu de la nouvelle console. Mais le groupe a également précisé que certains jeux de la console actuelle ne tourneront pas sur la nouvelle.

Attention à la rétrocompatibilité avec la Switch 2

Il existe bel et bien la rétrocompatibilité avec la Switch 2. Vous pouvez ainsi jouer aux titres disponibles sur la Switch existante. Mais 100% des titres ne seront pas compatibles. Dans sa vidéo de présentation, Nintendo indique :

La Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques de titres Nintendo Switch. Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Des détails seront communiqués ultérieurement sur le site web de Nintendo.

Bien que cela puisse initialement déranger des joueurs, l’avertissement pourrait simplement faire référence à des jeux qui seraient impossibles à jouer sur la Switch 2 en raison des changements apportés au matériel. Par exemple, la série de jeux Labo exige que le joueur insère la Switch et ses Joy-Con dans diverses créations en carton. Étant donné que la Switch 2 et ses Joy-Cons ont une forme différente, il est probable que Labo ne fonctionnera pas sur la Switch 2.

On ne sait pas encore si les Joy-Con de la Switch 2 conservent la fonction de caméra infrarouge présente sur le Joy-Con droit de la Switch. Si ce n’est pas le cas, des jeux ne fonctionneront pas sur la Switch 2.

Nintendo n’a pas encore communiqué la date de sortie ni le prix de la nouvelle console. Nous savons seulement qu’il y aura un Nintendo Direct le 2 avril pour plus de détails. Aussi, il sera possible de tester la console dans certaines villes. En France, ce sera à Paris au Grand Palais les 4, 5 et 6 avril.