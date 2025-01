Switch 2 : Nintendo dévoile officiellement sa nouvelle console

Nintendo vient de présenter la Switch 2, sa nouvelle console qui succède au modèle sorti en 2017. Il n’y a pas encore une date de sortie précise, si ce n’est que le nouveau modèle arrivera en 2025.

Présentation de la Nintendo Switch 2

Comme les fuites l’avaient suggéré, la Nintendo Switch 2 s’inspire de son prédécesseur pour ce qui est du design. Il s’agit d’une console hybride, jouable à la fois en mode portable et sur téléviseur via l’utilisation d’une station d’accueil, avec des manettes Joy-Con détachables. La présentation du matériel confirme que la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux physiques et numériques de la Switch originale. Il semble également confirmer que les Joy-Cons de la Switch 2 seront connectés magnétiquement à la console, et qu’elle sera dotée d’une béquille en forme de U.

Nintendo organisera par ailleurs des événements « Nintendo Switch 2 Experience », au cours desquels les joueurs pourront tester la nouvelle console, dans des villes du monde entier. Voici notamment le détail pour l’Europe :

Paris 4-6 avril 2025

Londres : 11 au 13 avril 2025

Milan : 25 au 27 avril 2025

Berlin : 25 au 27 avril 2025

Madrid : 9 au 11 mai 2025

Amsterdam : 9 au 11 mai 2025

Il n’y a pas d’annonce de jeux aujourd’hui, si ce n’est un aperçu d’un Mario Kart. Mais Nintendo ne rentre pas dans les détails pour le moment. Aujourd’hui, la présentation se focalise sur la console.

De plus, un Nintendo Direct aura lieu le 2 avril pour dévoiler davantage de détails sur la console et certainement sur les jeux.

À l’arrivée, quelle est la date de sortie pour la Nintendo Switch 2 et quel est le prix ? ? La firme japonaise ne dit rien de précis pour le moment.