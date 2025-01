Nintendo Switch 2 : une nouvelle fuite dévoile le design général

Nintendo s’apprête à lancer sa Switch 2 et les fuites à son sujet continuent, permettant de se faire une première idée de la console qui arrivera d’ici avril. Bien que la société n’ait pas encore dévoilé tous les détails techniques, elle a confirmé que la console sera rétrocompatible, permettant aux joueurs de profiter des jeux de la première génération de Switch.

Des détails sur la Nintendo Switch 2

De nouveaux rendus venant du leaker OnLeaks et de 91Mobiles confirment les premières informations concernant la taille et les caractéristiques de la nouvelle console. La Nintendo Switch 2 devrait être plus grande que le modèle existant, avec un écran de 8,4 pouces contre 7 pouces pour le Switch OLED. À ce sujet, les rumeurs ont indiqué depuis plusieurs mois maintenant que Nintendo proposerait un écran LCD sur la Switch 2. Mais la fuite du jour parle d’un écran OLED.

La console, avec ses Joy-Cons attachés, aurait pour dimensions 271 x 116,4 x 31,4 mm, contre 241 x 102 x 14 mm pour la Switch OLED. En l’absence de Joy-Cons, la console devrait réduire sa taille à 200,5 x 116,4 x 14 mm.

Les Joy-Cons, qui sont eux aussi plus grands, devraient mesurer 116,4 x 40,8 x 31,4 mm, soit un gain par rapport aux Joy-Cons classiques de la première Switch qui mesurent 102 x 35,9 x 28,4 mm. La disposition des boutons reste fidèle au modèle précédent, mais un nouveau bouton Home ferait son apparition sur le Joy-Con droit. Son utilité exacte n’a pas encore été précisée, tout comme les boutons Trigger situés près des boutons ZL et ZR, qui semblent être destinés à détacher les Joy-Cons.

Sur le plan des fonctionnalités, la Switch 2 disposerait d’un bouton d’alimentation, des contrôles de volume, d’un emplacement pour la cartouche de jeu et d’une prise audio jack 3,5 mm en haut. Le port USB-C en haut lui-aussi permettrait une charge plus pratique, tandis que le dock et les haut-parleurs se trouveraient en bas de la console. Un capteur situé sur le dessus de la console pourrait indiquer la présence d’un capteur de luminosité ambiante, et un support en forme de U est visible à l’arrière.