La Nintendo Switch 2 aurait un écran LCD plus grand de 8 pouces

La Switch 2, qui est attendue pour 2024, aurait le droit à un écran plus grand. Nintendo proposerait une dalle de 8 pouces. Par contre, il faudrait s’attendre à un écran LCD et non OLED, selon les informations de l’analyste Hiroshi Hayase du cabinet Omdia.

Un écran LCD de 8 pouces pour la Switch 2 ?

Pour rappel, la Switch d’origine a un écran LCD de 6,2 pouces. Nintendo a ensuite proposé la Switch avec un écran OLED qui a une diagonale de 7 pouces et la Switch Lite qui a une dalle de 5,5 pouces. Voilà donc que la Switch 2 passerait un nouveau cap avec 8 pouces, mais en revenant sur un écran LCD.

Un écran de 8 pouces représente une surface notable pour une console portable. Mais cela suggère également que le gabarit de la console elle-même sera sensiblement plus grand. Comme la Switch d’origine avait un large cadre noir autour de l’écran, Nintendo a pu augmenter la taille de la dalle pour le modèle OLED en réduisant le pourtour. Mais avec la Switch 2, ce sera un peu plus compliqué, d’où le fait d’augmenter la taille générale de la console.

L’année dernière, une fuite affirmait que Nintendo était prêt à sortir sa console next-gen au cours du second semestre 2024, avec des kits de développement entre les mains de studios partenaires. Sans surprise, Nintendo n’a jamais confirmé l’information.