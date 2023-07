La Nintendo Switch 2 refait parler d’elle avec une sortie pour 2024

La Switch 2 refait parler d’elle, avec la nouvelle console de Nintendo qui serait disponible dans le courant du second semestre de 2024 selon les informations de VGC.

Le site affirme que plusieurs studios ont d’ores et déjà le kit de développement, ce qui leur permet de préparer le terrain avec leurs jeux afin qu’ils exploitent toute la puissance de la console quand elle sera commercialisée.

Qu’en est-il des caractéristiques techniques ? La première Switch qui a vu le jour en 2017 embarque un écran LCD. Nintendo a ensuite sorti un modèle avec un écran OLED. Mais pour la Switch 2, Nintendo reviendrait sur un écran LCD afin de réduire les coûts. Il faut aussi s’attendre à plus de stockage interne. La console actuelle propose seulement 32 Go. Les joueurs qui le souhaitent peuvent utiliser une carte MicroSD pour étendre le stockage.

D’autre part, l’une des particularités de la Switch est de proposer des jeux sur des cartouches. Ce format resterait d’actualité avec la prochaine console. Mais une question est sans réponse pour le moment : qu’en sera-t-il de la rétrocompatibilité ? Il serait fort sympathique qu’un joueur avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe ou n’importe quel autre jeu existant puisse aussi y jouer sur la Switch 2. Mais rien n’est acquis en l’état. En réalité, certains éditeurs pensent que la rétrocompatibilité pourrait avoir un impact négatif sur les ventes de leurs prochains jeux optimisés pour la nouvelle console plus puissante.