La Nintendo Switch OLED est disponible à l’achat

C’est le jour J pour la Nintendo Switch avec son écran OLED qui est maintenant disponible à l’achat. Sa dalle n’est pas la seule nouveauté au programme, il y a d’autres différences. Pour rappel, la console a été annoncée au mois de juillet.

Nintendo sort sa nouvelle console

L’élément principal de la nouvelle Nintendo Switch par rapport aux précédentes est donc cet écran OLED (contre du LCD auparavant). La dalle fait 7 pouces cette fois et a des bordures noires réduites autour, contre 6,2 pouces auparavant. La nouvelle technologie permet d’avoir des noirs vraiment noirs, des couleurs intenses, des contrastes élevés et une consommation d’énergie réduite. Rien ne bouge par contre pour ce qui est de la définition de l’écran, on reste sur du HD (1280 x 720 pixels).

Parmi les autres nouveautés, il y a un support ajustable à l’arrière avec un angle d’inclinaison plus important pour poser sa console. Citons également un port Ethernet au niveau du dock, un stockage interne de 64 Go et une qualité audio améliorée.

Malheureusement, ne rien ne change au niveau de la puissance. Le nouveau modèle embarque toujours la même puce que la console de 2017. Ce n’est pas donc une Switch Pro comme certains pouvaient l’espérer.

Où acheter la Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED est disponible dès maintenant à l’achat au prix de 349 euros. En réalité, il y a une promotion temporaire à la Fnac et chez Boulanger à 319 euros ! Voici les liens directs pour le modèle néon :

Et voici les liens pour le modèle blanc :