Nintendo présente aujourd’hui la nouvelle Switch de 2021 qui dispose d’un écran OLED de 7 pouces. Le nom est « Nintendo Switch (modèle OLED) », il ne s’agit pas de « Switch Pro » comme ce fut le cas avec les rumeurs. La console sera disponible le 8 octobre prochain.

Annonce de la Nintendo Switch (modèle OLED)

La principale nouveauté de cette Switch de 2021 est donc l’écran OLED de 7 pouces. C’était un écran LCD de 6,2 pouces sur le modèle précédent. La nouvelle technologie permet d’avoir des noirs vraiment noirs, des couleurs intenses, des contrastes élevés et une consommation d’énergie réduite. Cela devrait potentiellement améliorer l’autonomie de la console. On reste par contre sur du HD (1280 x 720 pixels). Aussi, les bordures noires autour de l’écran sont réduites.

La nouvelle console dispose également d’un support ajustable avec un angle d’inclinaison plus important. Aussi, on retrouve un port Ethernet au niveau du dock, un stockage interne de 64 Go et une qualité audio améliorée.

Même puissance ?

Nintendo ne dit rien de particulier pour ce qui est de la puissance. Cette Switch de 2021 avec un écran OLED embarque-t-elle une nouvelle puce ou bien est-ce la même que le modèle disponible jusqu’à présent ? Il n’y a pas d’information sur le sujet pour l’instant. Mais le fait que Nintendo ne communique pas publiquement n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Pour rappel, les rumeurs avaient évoqué la possibilité de jouer en 4K quand la console est sur le dock, avec une connexion au téléviseur. Il y avait même eu un indice à ce sujet dans une mise à jour 12.0.0. Les fuites ont également suggéré le support du DLSS. Mais rien ne va dans ce sens aujourd’hui. Nintendo a-t-il changé ses plans à la dernière minute ?

Rien en change pour les jeux

Vous avez déjà une Switch ? Pas d’inquiétude, vous pourrez jouer aux mêmes jeux sur le modèle OLED (et inversement, d’ailleurs). Il en va de même pour les Joy-Con qui font la même taille et peuvent donc être utilisés sur un modèle ou l’autre. Quant au dock, il peut également être utilisé avec l’ancienne Switch si c’est nécessaire.

Date de sortie et prix

La nouvelle Nintendo Switch avec un écran OLED sera disponible le 8 octobre prochain. Le prix est de 350 dollars aux États-Unis. Pas d’information pour le prix en Europe. Quant aux coloris, il y a un modèle blanc et un modèle néon (bleu et rouge).