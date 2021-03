Switch Pro : l’affichage 4K grâce à la technologie DLSS ?

La Switch Pro fait de nouveau parler d’elle. Bloomberg, pas avare d’infos sur la console, nous annonce aujourd’hui que la Switch Pro pourrait afficher de la 4K grâce à la technologie DLSS (super-échantillonnage par deep learning). Proposé uniquement que les GPU de Nvidia, le DLSS convertit en 4K des images calculées dans une résolution inférieures, ce qui nécessite moins de puissance de calcul qu’un affichage 4K natif.

Une « IA » de traitement d’image compense la perte de données lors de l’upscale 4K et parvient même à créer du détail à partir d’éléments manquants ou flous (d’où l’utilisation du Deep Learning). Dans certains cas, le rendu DLSS s’avère même supérieur à la 4K native ! Rappelons que la Switch Pro devrait disposer d’un processeur bien plus rapide, d’un nouveau GPU Nvidia avec DLSS donc, et d’un écran OLED 720p. Le journaliste de Bloomberg Matthew Kanterman estime enfin que Nintendo a de la marge pour pousser le prix jusqu’à 400 dollars, même si un tarif de 350 dollars reste beaucoup plus probable.