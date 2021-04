Nintendo Switch Pro : un dock compatible 4K évoqué dans la mise à jour 12.0.0

La Switch Pro de Nintendo se dévoile un peu plus, tout particulièrement le nouveau dock compatible 4K. C’est la mise à jour 12.0.0 (sortie cette semaine) qui cache plusieurs informations.

OatmealDome a fouillé dans le code de la mise à jour et a repéré des mentions à ce fameux dock compatible 4K pour la Switch Pro. Il est notamment question d’un dock qui peut se mettre à jour avec la mention « is_crda_fw_update_supported ». Ici, « cdra » fait référence à Cradle Dock pour Aula, avec Aula qui est le nom de dock de la prochaine console de Nintendo.

[Nintendo Switch Firmware Update]

About my earlier tweet about update 12.0.0 being able to upgrade the dock firmware…

There is also this setting:

"is_crda_fw_update_supported"

"CrdA" = Cradle (Dock) for Aula. Aula is the codename for the new model.

(Thanks to @hexkyz!) https://t.co/USSPCbG20q pic.twitter.com/gwsOZdmg6b

— OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2021