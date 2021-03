La Switch Pro aurait un écran OLED de 7 pouces et la 4K en mode TV

La Switch Pro qui arriverait en 2021 se détaille un peu plus avec un écran OLED et la prise en en charge de la 4K, selon Bloomberg. La Switch actuelle a vu le jour il y a quatre ans.

Écran OLED et 4K pour la Switch Pro

L’écran OLED de cette Switch Pro ferait 7 pouces. En comparaison, la Switch a une dalle LCD de 6,2 pouces. C’est une dalle LCD de 5,5 pouces pour la Switch Lite. Il s’agit de la haute définition (720p) dans les cas. Ce serait également le cas avec le prochain modèle en réalité. En effet, Nintendo ne prendrait pas la décision de basculer sur du 1080p. Il est possible que ce soit un moyen de limiter la consommation d’énergie. À ce sujet, un écran OLED (qui serait fourni par Samsung) se veut moins gourmand qu’un écran LCD, propose un contraste plus élevé et a un taux de réponse plus rapide.

Un autre élément est la possibilité d’avoir de la 4K avec cette Switch Pro quand elle est placée sur le dock et donc connectée au téléviseur. Le modèle actuel propose du 1080p au mieux. Ce support de la 4K pose en tout cas la question de la puissance : doit-on comprendre que Nintendo va proposer une nouvelle puce ? Ce serait assez logique. Mais il n’y a pour l’instant pas d’information détaillée à ce sujet.

La nouvelle console devrait voir le jour cette année. Elle serait prête pour les fêtes de fin d’année, avec Noël en plein milieu.