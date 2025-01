Switch 2 : l’annonce par Nintendo aurait lieu cette semaine

La Nintendo Switch 2 serait révélée le jeudi 16 janvier 2025, selon des informations provenant du podcast Nate the Hate, connu pour ses renseignements généralement bons. VGC évoque aussi une annonce imminente. Le podcast avance qu’une première bande-annonce de présentation mettra l’accent sur la console, sans se concentrer sur les jeux. Un second trailer, attendu pour fin février ou début mars, devrait, quant à lui, être dédié aux jeux et à la présentation des titres disponibles.

Nate the Hate précise : « La présentation va se concentrer presque exclusivement sur la console elle-même. Il n’y aura pas de mise en avant des jeux. Il pourrait y avoir un jeu montré sur l’écran, en fonction de la manière dont le trailer est monté, mais le logiciel ne sera pas l’élément principal de la présentation ». Ce choix s’inspire de la première annonce de la Nintendo Switch en 2016, où un trailer similaire se concentrait sur le matériel, avant de donner plus de détails sur les jeux dans un second temps.

Le podcast évoque également une sortie possible de la Switch 2 entre mai et juin 2025, avec un lancement qui pourrait être accompagné d’un nouveau Mario Kart, suivi par un jeu Mario en 3D lors de la période des fêtes de fin d’année 2025. Du côté des éditeurs tiers, des jeux comme Final Fantasy 7 Remake et Assassin’s Creed Mirage sont également évoqués comme arrivant sur la nouvelle console.

Par ailleurs, des fuites provenant du CES 2025, notamment de la part du fabricant d’accessoires Genki, ont fait surface, prétendant dévoiler une réplique de la Switch 2. Il y a également eu des images montrant que les Joy-Cons de la nouvelle console devraient plus grands et dotés d’une connexion magnétique.