Switch 2 : Nintendo réagit aux fuites et aux maquettes

Ces derniers jours, la Switch 2 est au centre de nombreuses spéculations, bien que Nintendo n’ait pas pris officiellement la parole. Cependant, la société a maintenant réagi aux images et vidéos montrant des modèles supposés de la future console, qui ont circulé lors du CES à Las Vegas.

Nintendo s’exprime (un peu) sur la Switch 2

Le fabricant d’accessoires Genki a présenté un modèle de Nintendo Switch 2 basé sur de supposées informations fuitées de l’industrie. Plusieurs images et vidéos de ce prototype ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Mais Genki a depuis précisé que ce modèle n’était qu’une interprétation basée sur des rumeurs et qu’il n’avait finalement pas eu accès à une vraie console Switch 2.

VIDEO — La Nintendo Switch 2 en avant-première au #CES2025. L'accessoiriste Genki indique posséder la vraie console et expose une maquette 3D + des accessoires. Les détails ici : https://t.co/5LDlnR2zC1 pic.twitter.com/IJ6taQggIQ — Numerama (@Numerama) January 8, 2025

Face à l’ampleur de ces fuites, Nintendo a finalement réagi par le biais d’une déclaration officielle faite au quotidien japonais The Sankei Shimbun. La société a indiqué : « Les images et vidéos ne sont pas officielles ». Si cette déclaration est brève et ne fait guère de révélations, elle marque néanmoins la première fois que Nintendo confirme publiquement l’existence de ces fuites.

Par ailleurs, cette réaction ne clarifie en rien la question de l’exactitude du modèle présenté par Genki. De nouvelles fuites ont également émergé, notamment des listings de cartes microSD Express pour la Switch 2, ainsi que des informations suggérant que la nouvelle console ne serait pas compatible avec le dock de la Switch 1. De plus, des rumeurs concernant un capteur optique pour la Switch 2 ont refait surface.

Pour l’heure, Nintendo semble rester discret, et la communauté continue d’attendre des informations officielles sur la prochaine console de la firme japonaise.