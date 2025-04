Nintendo détaille la Switch 2 : écran 1080p 120 Hz, 4K en mode dock, souris et plus

Nintendo a profité de son Nintendo Direct aujourd’hui pour dévoiler les caractéristiques techniques de la Switch 2. Il y a eu des informations sur l’écran, GameChat et d’autres éléments.

Les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 embarque un écran LCD de 7,9 pouces, ce qui est plus grand que les 6,2 pouces de la Switch première du nom. Le nouvel écran est LCD et se veut 1080p. Il est compatible HDR et supporte un rafraichissement jusqu’à 120 Hz.

Nintendo a également modifié les Joy-Con avec des boutons plus grands et des sticks plus gros. Il est également possible d’utiliser les manettes comme souris. D’autre part, le haut-parleur est amélioré. Il y a également un micro intégré sur la partie supérieure de la console avec la technologie de réduction de bruit. Toujours pour l’audio, Nintendo annonce le supporte du son 3D.

Aussi, il y a deux ports USB-C (un en haut et un en bas), 256 Go d’espace de stockage et un ventilateur au niveau du dock pour évacuer la chaleur. En parlant du dock, Nintendo dit qu’il y a le support de 4K en 60 FPS pour certains jeux.

Au niveau des cartouches de jeu, elles sont maintenant rouges. Et pour le stockage supplémentaire, il faut maintenant utiliser une carte microSD Express. Les cartes microSD pour la première Switch ne sont pas compatibles ici.

Une autre grosse annonce est le bouton C présent sur le Joy-Con. Il vient activer un menu de discussion qui vous permet de converser avec vos amis. Vous pouvez vous parler avec vos amis sans forcément jouer au même jeu. Il y a également une caméra (vendue séparément) qui permet d’afficher votre visage pendant les conversations.

Et pour certains jeux, il y a une possibilité d’utiliser les Joy-Con comme souris. Ce n’est toutefois pas compatible avec tous les titres.

Dernier point : la date de sortie. La Nintendo Switch 2 sera disponible le 5 juin 2025.