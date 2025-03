La Nintendo Switch 2 embarque du Wi-Fi 6 et NFC

La Switch 2, déjà officialisée par Nintendo, reste encore mystérieuse sur plusieurs aspects techniques, notamment en ce qui concerne la prise en charge des figurines Amiibo avec le NFC et certains éléments comme le Wi-Fi. Cependant, de nouvelles informations issues des dossiers déposés auprès de la Federal Communications Commission (FCC) nous offrent quelques éclaircissements sur les caractéristiques de la nouvelle console.

NFC et Wi-Fi 6 pour la Nintendo Switch 2

Une des premières confirmations notables concerne la prise en charge des figurines Amiibo, populaires pour leur capacité à débloquer du contenu dans les jeux. Les documents de la FCC révèlent que la Nintendo Switch 2 prendra bien en charge la technologie NFC, une fonctionnalité déjà présente sur la première génération de la console. Le NFC sera intégré au niveau du Joy-Con droit, tout comme sur la Switch originale.

En plus de la prise en charge du NFC, les documents révèlent des informations concernant la connectivité et l’alimentation de la Switch 2. La console disposera désormais de deux ports USB-C : un en bas et un autre sur le dessus, permettant de recharger l’appareil par les deux côtés. De plus, la Switch 2 sera compatible avec les réseaux Wi-Fi 6 (802.11ax), offrant ainsi une bande passante jusqu’à 80 MHz, un pas en avant par rapport à la norme Wi-Fi 5 (802.11ac) de l’ancienne Switch. Cependant, la console ne semble pas intégrer les dernières technologies en date, telles que le Wi-Fi 7 ou le Wi-Fi 6E.

En revanche, des informations plus floues persistent concernant la vitesse de charge et les performances de la console lorsqu’elle est sur le dock. La Nintendo Switch 2 pourrait offrir une alimentation pouvant aller jusqu’à 20 V, mais il est encore trop tôt pour déterminer ses capacités de charge.

Bien que la date de sortie exacte de la Nintendo Switch 2 demeure inconnue, Nintendo a déjà confirmé une arrivée pour cette année. De plus, il y aura un Nintendo Direct à 15 heures le 2 avril.