Switch 2 : le Nintendo Direct a maintenant une heure en plus de la date

Nous en savons désormais un peu plus pour le Nintendo Direct du 2 avril qui sera consacré à la Switch 2. Nintendo avait déjà communiqué la date. Aujourd’hui, le groupe dévoile l’heure : ce sera à partir de 15 heures (heure française).

Dans un message sur les réseaux sociaux, Nintendo indique la date et l’heure du prochain Nintendo Direct pour la Switch 2 et partage également un lien qui renvoie vers son site Internet. « Le Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 sera diffusé le mercredi 2 avril 2025 à 15:00 et se penchera plus en détail sur la Nintendo Switch 2 », peut-on lire sur le site.

Rendez-vous le 2 avril 2025 à 15:00 pour un #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 où nous nous pencherons plus en détail sur la #NintendoSwitch2. ► https://t.co/M5NmZlja6m pic.twitter.com/zwCXc33YTB — Nintendo France (@NintendoFrance) February 5, 2025

Ce choix d’horaire n’est pas vraiment une surprise. En effet, Nintendo a l’habitude de faire ces annonces quand c’est l’après-midi en Europe.

Pour rappel, Nintendo a annoncé la Switch 2 le mois dernier avec une vidéo de présentation. Elle a permis de découvrir le design général de la console, un aperçu du prochain Mario Kart, le support de la rétrocompatibilité pour jouer aux jeux Switch existants… et c’est tout. Il n’y a pas eu d’informations sur les caractéristiques techniques, le prix ou encore la date de sortie précise. Nous en saurons un peu plus le 2 avril prochain à partir de 15 heures.