Switch 2 : Nintendo dévoile la longue durée de son Direct présentant la console

Demain aura lieu le Nintendo Direct dévoilant la Switch 2 en détail et Nintendo dévoile maintenant la durée : ce sera 1 heure (60 minutes). C’est assez long en soi quand on sait que les autres rendez-vous Nintendo Direct sont généralement plus courts (entre 20 et 40 minutes).

Nintendo a annoncé la durée par le biais d’un message sur les différents réseaux sociaux : « Rendez-vous demain à 15:00 pour en savoir plus sur la Nintendo Switch 2 à l’occasion d’un Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 d’environ 60 minutes ! », peut-on lire.

Rendez-vous demain à 15:00 pour en savoir plus sur la #NintendoSwitch2 à l'occasion d'un #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 d'environ 60 minutes ! Suivez-le ici : https://t.co/3jzMbQHw2B pic.twitter.com/tLJmgyWhVt — Nintendo France (@NintendoFrance) April 1, 2025

Pour rappel, Nintendo a déjà dévoilé le design général de sa nouvelle console. Il reprend celui du premier modèle avec plusieurs améliorations. Mais ce fut plus un aperçu qu’autre chose. Il n’y a eu aucune information pour les caractéristiques techniques ou les jeux qui seront disponibles, si ce n’est un nouveau Mario Kart.

Au-delà de ces aspects, il y a plusieurs éléments qui sont pour l’instant sans réponse. Les Joy-Con de la Switch 2 disposent d’un nouveau bouton C, mais Nintendo n’a pas dit à quoi il sert. De plus, le groupe a suggéré la possibilité d’utiliser un Joy-Con comme une souris, mais il faudra là encore attendre la confirmation.

Le Nintendo Direct pour la Switch 2 aura lieu le 2 avril à 15 heures (heure française) et pourra être regardé sur la chaîne YouTube de Nintendo.