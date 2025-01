Samsung dévoile un écran OLED à 500 Hz, de la 3D et d’autres modèles

À l’approche du CES 2025, Samsung annonce plusieurs moniteurs, visant à séduire à la fois les joueurs et les utilisateurs en quête d’une expérience immersive. Parmi les modèles phares de la marque, deux nouveaux écrans de la série Odyssey se distinguent, offrant des caractéristiques intéressantes, notamment le premier écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 500 Hz.

Un moniteur OLED de 500 Hz chez Samsung

Les Odyssey G6 et G8 sont les nouveaux moniteurs haut de gamme dédiés aux jeux. Le G8, modèle G81SF, est un écran OLED de 27 pouces en 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il offre une densité de 165 pixels par pouce. Le G6, quant à lui, se veut QHD (2 560 x 1 440 pixels), mais compense par un taux de rafraîchissement de 500 Hz.

Bien que des moniteurs à 500 Hz, comme l’AW2524HF, soient déjà disponibles sur le marché, le G6 est le premier à avoir une dalle OLED, selon les dires de Samsung. Les deux modèles bénéficient d’un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et sont compatibles avec les technologies de taux de rafraîchissement adaptatif, telles que G-Sync Compatible et FreeSync Premium Pro. De plus, ils supportent la norme HDR 400 True Black, offrant ainsi des couleurs et des contrastes excellents dans les jeux et contenus vidéos compatibles.

De la 3D et d’autres modèles

Samsung dévoilera également un autre modèle au CES 2025 : l’Odyssey 3D G90XF. Ce moniteur permet de profiter d’une expérience 3D immersive sans avoir besoin de lunettes spéciales. Grâce à une lentille lenticulaire et un traitement avec l’IA, l’Odyssey 3D peut même convertir des vidéos 2D en contenu 3D.

Outre ses modèles dédiés aux jeux, Samsung présentera également le Smart Monitor M9. Cet écran OLED 4K de 32 pouces intègre des fonctions d’intelligence artificielle, telles que l’AI Picture Optimizer et l’AI Upscaling Pro. Le premier optimise automatiquement les paramètres d’affichage pour chaque type de contenu, tandis que le second améliore les vidéos et jeux de basse résolution en 4K, offrant une expérience visuelle supérieure.

Enfin, le ViewFinity S8 S80UD, un moniteur de productivité de 37 pouces, complète la gamme. Avec une précision colorimétrique de 99% en sRGB et un connecteur USB-C de 90 W, il est conçu pour faciliter le travail multitâche.

Samsung semble bien parti pour révolutionner le marché des moniteurs avec ces nouvelles technologies, alliant performance, innovation et intelligence artificielle.