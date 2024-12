LG dévoile un écran OLED 5K2K pouvant être incurvé et d’autres modèles UltraGear

Avant même le lancement officiel du CES 2025, LG a annoncé sa nouvelle gamme d’écrans UltraGear orientés gaming, dont le modèle 45GX990A qui est une variante OLED incurvée, que la société présente comme le « premier écran OLED incurvé au monde avec une résolution 5K2K ».

LG présente son écran incurvé OLED 5K2K

Ce moniteur de 45 pouces affiche une définition de 5 120 x 2 160 pixels, offrant ainsi une densité de pixels verticale similaire à celle d’un écran 4K classique, mais avec une largeur bien plus grande, idéale pour un jeu immersif.

Le format 21:9 de l’écran UltraGear OLED est conçu pour offrir une expérience de jeu plus immersive que les moniteurs traditionnels 16:9, tout en restant plus compatible avec les contenus que les écrans ultra-larges 32:9. Ce ratio d’aspect est également avantageux pour les tâches de productivité, lorsque l’utilisateur n’est pas plongé dans un jeu.

Le modèle 45GX990A se distingue par sa capacité à passer d’un écran totalement plat à une courbure de 900R, et la nouvelle fonctionnalité Dual-Mode permet de passer facilement d’un préréglage de résolution à un autre, tout en personnalisant le ratio et la taille de l’image. Compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro, ce modèle n’a cependant pas encore révélé son taux de rafraîchissement maximum.

D’autres modèles au programme

En parallèle, LG lance également un modèle non-pliable, le 45GX950A, qui possède une courbure fixe de 800R, avec les mêmes spécifications de taille et de résolution. Ces deux modèles bénéficient de la technologie OLED, offrant des images nettes, des couleurs vibrantes et un contraste infini. Avec un temps de réponse de 0,03 ms et le support du DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 et USB-C, ces moniteurs sont aussi compatibles avec des configurations de productivité grâce aux sous-pixels RGWB pour une lecture plus facile des textes.

Enfin, LG présente également l’UltraGear 39GX90SA, un écran incurvé de 39 pouces, tournant sous webOS (comme les téléviseurs de la marque), qui permet un accès facile aux services de streaming. Il conserve un ratio 21:9 et une courbure 800R, mais se distingue par son design ergonomique et son support en forme de L, offrant une organisation de bureau plus soignée.

Les prix et dates de lancement exacts de ces nouveaux écrans seront annoncés plus tard en 2025, mais un premier aperçu sera disponible au CES de Las Vegas début janvier.