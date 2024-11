LG dévoile un écran étirable en tout sens… mais très peu résistant

LG s’est retiré il y a peu du marché du smartphone, ce qui a peut-être permis au fabricant sud-coréen de mieux se concentrer sur la conception d’écrans innovants. LG Display, la division écran du fabricant, vient en effet de dévoiler un prototype d’écran étirable, une technologie en gestation depuis plusieurs années. Après avoir présenté des prototypes de dalles pliables, LG axe désormais ses efforts sur cette nouvelle technologie qui promet de transformer radicalement le futur des smartphones et tablettes. L’ écran étirable présenté par LG peut s’étendre de 12 à 18 pouces, soit 50 % de plus que sa taille d’origine, et supporter jusqu’à 10 000 étirements avant que cela n’affecte sa durabilité.

Malgré ces avancées, la technologie reste perfectible. Comparé aux écrans pliables comme le Galaxy Z Fold 6, qui peut se plier 200 000 fois sur cinq ans, l’écran étirable de LG pourrait s’user rapidement en cas d’utilisation quotidienne fréquente, ne résistant que 100 jours à raison de 100 étirements par jour. LG continue de travailler sur des améliorations afin d’accroître la durabilité de la dalle étirable et rendre cette technologie viable pour le grand public. Rappelons qu’il ne s’agit encore que d’un prototype, et qu’il faudra attendre que des fabricants se décident à l’intégrer dans des produits commerciaux. La patience est donc de mise.