Une Switch Pro toujours prévue ? Certains y croient

Et si une Switch Pro était bel et bien prévue ? Nintendo a déçu de nombreux joueurs hier en annonçant sa Switch équipée d’un écran OLED de 7 pouces. Il s’agit de la seule nouveauté majeure, le processeur et la RAM restent inchangés par rapport au modèle existant.

À quand la fameuse Switch Pro ?

Pendant de longs mois, des rumeurs ont évoqué une Switch Pro. Elle devait permettre de jouer en 4K quand elle est connectée au téléviseur, avec de l’aide de DLSS, une technologie de Nvidia. Mais il n’y a rien eu à ce sujet avec le nouveau modèle qui sera disponible le 8 octobre prochain et dont les précommandes sont ouvertes depuis cet après-midi.

« Je crois qu’il y a toujours une Switch Pro à venir, mais pour certaines raisons, dont probablement la pénurie de puces, Nintendo n’a pas été en mesure de la sortir », déclare l’analyste Hideki Yasuda du cabinet Ace Research auprès de Nikkei. Nintendo avait reconnu en mai que la situation avec les puces était délicate. « La pénurie mondiale de puces signifie que nous ne sommes pas en mesure de produire tous les produits que nous voulons (…) Nous faisons tout notre possible pour produire autant que possible, mais notre plan de production est plus incertain que les années précédentes », avait fait savoir Shuntaro Furukawa, le président du groupe.

De (très) bonnes ventes pour la Switch

Dans le même temps, Nintendo enregistre de bonnes ventes avec ses consoles. Le groupe a vendu 84 millions de Switch et Switch Lite depuis leur sortie. Il s’attend à en vendre 22,5 millions supplémentaires au cours de son année fiscale qui se termine en mars 2022. Le cap des 100 millions consoles devrait donc être atteint. La Switch devrait faire mieux que la Wii et devenir la console de salon de Nintendo la plus vendue de tous les temps. Si on prend en compte les modèles portables, le modèle avec le plus de ventes chez Nintendo est la Nintendo DS et ses variantes avec 154 millions d’exemplaires.