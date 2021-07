La Switch OLED a le même processeur que le modèle standard, confirme Nintendo

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui s’attendaient un nouveau processeur avec la Switch OLED : rien ne change. Nintendo a confirmé à The Verge que la nouvelle console, annoncée aujourd’hui, a le même processeur que le modèle standard et la même quantité de RAM.

Pas de nouveau processeur avec la Switch OLED

Il faut dire que Nintendo n’est pas très bavard sur son site. Le constructeur japonais indique seulement que sa nouvelle console dispose d’un « processeur NVIDIA Tegra personnalisé ». Autant dire que c’est très vague. Mais nous avons maintenant la confirmation que rien ne change entre le modèle standard et le modèle OLED.

Ce point concernant le processeur et la Switch OLED est extrêmement étonnant. De nombreuses rumeurs avaient évoqué le support d’un processeur plus puissant, ce qui aurait permet le support de la 4K en mode télévision. D’autres fuites avaient également évoqué le support du DLSS pour aider la prise en charge de la 4K. Mais ce n’est pas le cas comme nous pouvons le voir.

Est-ce que cette Switch OLED avec un processeur inchangé est bien la Switch Pro qui a tant fait parler d’elle pendant des mois ? Ou bien s’agit-il d’un simple modèle de transition et Nintendo nous prépare un « vrai » modèle Pro pour les mois à venir ? Difficile de donner une réponse précise pour l’instant. En tout cas, beaucoup de joueurs sont déçus du modèle annoncé aujourd’hui. Ils attendaient plus de puissance, surtout que le modèle standard a vu le jour en 2017. Ils ont peur pour des jeux à venir, comme Légendes Pokémon : Arceus et la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

La Switch avec un écran OLED sera disponible dès le 8 octobre. Le prix sera de 350 dollars aux États-Unis. Il n’y a pas encore d’information concernant la tarification en France ou dans le reste de l’Europe.