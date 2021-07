Nintendo Switch OLED : le prix en France est 349,99€ ou 359,99€ selon les enseignes

Le prix de la Switch OLED de Nintendo en France est maintenant connu : c’est 349,99 euros… ou 359,99 euros selon les enseignes. Celles-ci ont dévoilé le tarif aujourd’hui en ouvrant les précommandes de la console qui a été annoncée hier.

349,99 ou 359,99 euros pour le prix de la Switch OLED en France

Le prix de 349,99 euros pour la Switch OLED est chez Micromania. Il faut compter 359,99 euros à la Fnac et chez Cdiscount. Pourquoi cette hausse de 10 euros chez les deux enseignes ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant. Peut-être que Micromania a réussi à mieux négocier avec Nintendo en commandant plus de consoles que les autres. Il se pourrait aussi que la Fnac et Cdiscount s’alignent sur Micromania au fil du temps.

Pas de prix fixe en France

Pourquoi des prix différents, alors que Nintendo a annoncé hier le tarif de 350$ pour les États-Unis ? La raison est simple : la loi. Aux États-Unis, un constructeur peut définir un prix qui sera alors le même chez toutes les enseignes (sauf s’il y a des promotions, mais c’est une autre histoire).

Le même scénario n’est pas possible en Europe. Les constructeurs peuvent communiquer un prix conseillé, mais rien n’oblige les revendeurs à le suivre. La loi dit uniquement qu’ils n’ont pas le droit de vendre à perte. Admettons que Micromania, la Fnac, Cdiscount ou n’importe quel autre revendeur achète une Switch OLED à Nintendo au prix de 300 euros. Aucune enseigne ne peut vendre la Switch à 299 euros ou un tarif inférieur parce que la loi l’interdit.

Pour rappel, il y avait eu un sacré bazar en France en 2017 avec la sortie de la Switch. Là aussi, les prix n’étaient pas les mêmes partout. Pour le coup, la différence était en dizaines d’euros. Là, c’est 10 euros.

Nintendo a annoncé la Switch OLED hier. La console, qui sera disponible le 8 octobre prochain, embarque un écran OLED de 7 pouces, un nouveau pied à l’arrière, un port Ethernet dans le dock, un nouveau coloris (blanc)… et c’est à peu près tout. Il n’y a pas de gain au niveau de la puissance. Le nouveau modèle embarque la même puce que l’ancien modèle.