Google Pixel 10 Pro Fold : la commercialisation serait repoussée à octobre

Google dévoilera ses nouveaux produits, incluant le Pixel 10 Pro Fold, la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a, lors de la conférence « Made by Google » le 20 août. Cependant, ces trois appareils ne seront pas disponibles immédiatement, leur sortie étant repoussée au 9 octobre 2025, contrairement aux Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, prévus pour le 28 août.

Du retard pour le Pixel 10 Pro Fold et d’autres produits

Selon WinFuture, il y a des problèmes d’approvisionnement, sans plus de détails. Des spéculations suggèrent que des composants spécifiques, comme le nouvel écran, la charnière repensée et la certification IP68 du Pixel 10 Pro Fold ou encore le système de charge modifié de la Pixel Watch 4, pourraient compliquer la production. Aucune information claire n’explique le retard des Pixel Buds 2a.

Ce n’est pas la première fois que Google fait face à des retards. L’année dernière, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL étaient disponibles dès le 22 août, mais le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro Fold ont été lancés le 4 septembre, suivis de la Pixel Watch 3 le 10 septembre et des Pixel Buds Pro 2 le 26 septembre. Google n’avait pas fourni d’explications détaillées, et il est probable qu’aucune ne soit donnée cette fois-ci non plus.

Ce décalage d’un mois et demi pour la moitié de la gamme Pixel 2025 risque de tempérer l’enthousiasme des fans, surtout face à la concurrence de Samsung ou d’Apple, avec ce dernier qui annoncera ses iPhone 17 en septembre. Malgré cela, les fuites promettent des améliorations chez Google, comme le processeur Tensor G5, la charge sans fil Qi2 et des fonctionnalités IA avancées pour le Pixel 10 Pro Fold, ainsi qu’une meilleure autonomie et un nouveau système de charge pour la Pixel Watch 4. Les précommandes pour les appareils retardés devraient débuter le 20 août, mais les détails restent à confirmer.

Google semble privilégier la qualité à la précipitation, mais ce lancement échelonné pourrait frustrer les fans de la marque.