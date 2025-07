Pixel 10 : Google officialise la présentation pour le 20 août

Google annonce organiser une conférence le 20 août pour présenter les Pixel 10 et Pixel Watch 4. Le rendez-vous sera à New York à 19 heures (heure française), alors qu’il était à Mountain View en Californie l’an dernier.

Présentation des Pixel 10 le 20 août

« Vous êtes invité à un événement Made by Google en présentiel où nous vous présenterons les derniers ajouts à notre gamme d’appareils Pixel », indique Google sur son carton d’invitation envoyé à plusieurs médias.

Google Pixel event is official: August 20, just a few weeks before Apple. pic.twitter.com/DbyfMoo7MX — Mark Gurman (@markgurman) July 16, 2025

Le choix du 20 août est aussi l’occasion pour Google d’annoncer les Pixel 10 et Pixel Watch 4 quelques semaines avant la présentation des iPhone 17 et nouvelles Apple Watch par Apple. Le fabricant devrait organiser sa propre keynote lors de la deuxième semaine de septembre.

Des smartphones, montres et écouteurs

Concrètement, Google devrait annoncer les smartphones Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et le modèle pliable Pixel 10 Pro Fold. Les rumeurs et autres fuites suggèrent que le design ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport à la génération actuelle. Malgré tout, il faut s’attendre à des gains de performances, essentiellement grâce à la nouvelle puce Tensor G5 qui est assemblée par TSMC et non Samsung. TSMC a une très bonne réputation pour l’assemblage des puces grâce à ses techniques avancées.

Du côté des montres connectées, il faut s’attendre à avoir la Pixel Watch 4 avec deux tailles. Peu d’informations ont fuité pour le moment. En outre, Google devrait aussi profiter de la conférence pour dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds 2a.