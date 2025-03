Google annonce le Pixel 9a, son nouveau smartphone intéressant

Google vient d’annoncer son nouveau smartphone, le Pixel 9a. Il change de design par rapport à son prédécesseur, le Pixel 8a, et se veut plus puissant avec également de l’intelligence artificielle au rendez-vous.

Présentation du Google Pixel 9a

Voici les caractéristiques techniques du Pixel 8a de Google :

Écran OLED de 6,3 pouces (2 424 × 1 080 pixels), taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz, luminosité jusqu’à 2 700 nits, Gorilla Glass 3

Processeur Tensor G4, puce de sécurité Titan M2

8 Go de RAM

128 ou 256 Go d’espace de stockage

Batterie de 5 100 mAh (charge filaire à 23 W et charge sans fil à 7,5 W)

Capteurs photo à l’arrière de 48 mégapixels (grand-angle) et 13 mégapixels (ultra grand-angle)

Capteur photo frontal de 13 mégapixels (ultra grand-angle)

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, double SIM, NFC

Port USB-C 3.2, capteur d’empreintes sous l’écran, haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

Poids : 185,9 grammes

Tourne sous Android 15, 7 ans de mises à jour

Un changement visuel concerne l’arrière du smartphone. Le Pixel 8a avait le droit à un bloc photo allongé occupant toute la surface en largeur. Ce bloc a disparu et on retrouve maintenant les deux capteurs photo « intégrés » à la coque. D’ailleurs, ils dépassent à peine de la coque, là où la bosse était bien plus importante sur la génération précédente.

Côté puissance, on retrouve le processeur Tensor G4, soit le même qui existe dans les autres Pixel 9. Google dit que sa puce est optimisée pour Gemini, à savoir son intelligence artificielle. Pour ce qui est de la batterie de 5 100 mAh, Google parle d’une autonomie de plus de 30 heures. C’est mieux que les années précédentes, où Google annonçait 24 heures d’autonomie avec une charge complète.

Google proposera son Pixel 9a à partir de 549 euros. Le smartphone sera disponible en avril.