Pixel 8a : Google annonce son smartphone avec 7 ans de mises à jour et l’écran 120 Hz

Google a officialisé aujourd’hui le Pixel 8a, son nouveau smartphone qui présente plusieurs avantages, dont 7 ans de mises à jour Android et un écran 120 Hz.

Présentation du Google Pixel 8a

La génération précédente proposait un écran 90 Hz et on passe donc à 120 Hz avec le Pixel 8a. Le taux de rafraichissement est au même niveau que les Pixel 8/8 Pro ainsi que les autres smartphones haut de gamme, que ce soit chez Apple, Samsung ou les autres.

Pour les performances, on retrouve la puce Tensor G3, qui est déjà présente dans les Pixel 8/8 Pro. Elle s’accompagne par 8 Go de RAM. Cet ensemble va permettre d’avoir plusieurs fonctionnalités d’IA s’appuyant sur Gemini. Les propriétaires du smartphone peuvent accéder aux résumés e-mails et des documents, à la fonction d’entourer pour rechercher, à une saisie vocale plus rapide, à l’assistance de l’appel Pixel, à l’éditeur magique, à l’outil qui supprime les bruits dérangeants sur l’audio et plus encore.

Voici le détail des caractéristiques techniques :

Écran : OLED de 6,1 pouces, 120 Hz, 1 080 × 2 400 pixels, Gorilla Glass 3

Processeur : Tensor G3, Titan M2

Stockage : 128 et 256 Go (UFS 3.1)

RAM : 8 Go (LPDDR5)

Batterie : 4 492mAh

Appareil photo arrière : capteur principal de 64 mégapixels (f/1.89) + capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2)

Appareil photo avant : 13 mégapixels (f/2.2, mise au point fixe)

Recharge : charge à 18 W, charge sans fil Qi

Connectivité : 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM

Durabilité : IP67

Autres : capteur d’empreintes sous l’écran, déverrouillage avec reconnaissance faciale, USB-C 3.2, haut-parleurs stéréo

Logiciel : 7 ans de mises à jour d’Android et de sécurité

Dimensions : 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g

Prix et date de sortie

Le Pixel 8a sera disponible dès le 14 mai. Il est possible de la précommander dès maintenant avec un prix de 549 euros pour la version 128 Go et 609 euros pour la version 256 Go.

À noter qu’il y a une offre intéressante chez plusieurs revendeurs : vous pouvez faire reprendre votre smartphone existant et vous aurez le droit à un bonus de 150€. Prenons l’exemple que votre smartphone actuel est repris pour 200€, vous aurez le droit à l’arrivée à une remise de 350€ (200€ de reprise + 150€ offerts) pour l’achat d’un Pixel 8a. C’est disponible chez Amazon, Boulanger, la Fnac et chez Darty. Il y a aussi les opérateurs comme SFR RED.