Google Pixel 9a : des rendus dévoilent le nouveau design

De nouvelles images du Pixel 9a confirment les rumeurs selon lesquelles Google abandonnerait presque entièrement le dépassement du bloc photo à l’arrière. Publiés par Android Headlines, ces rendus montrent un design plat, une rareté à l’ère des smartphones équipés de capteurs photo imposants. Bien qu’un léger renfoncement soit encore visible sur les côtés, le téléphone semble pouvoir reposer à plat sur une surface, un détail qui pourrait séduire les utilisateurs.

Le Pixel 9a serait proposé en quatre coloris : noir (Obsidian), blanc (Porcelain), rose (Peony) et violet (Iris). L’appareil serait équipé d’un capteur photo principal de 48 mégapixels (contre 64 mégapixels sur le Pixel 8a), d’un ultra-grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur photo frontal de 13 mégapixels. La batterie passerait à 5 100 mAh, une augmentation sympathique par rapport aux 4 492 mAh du modèle précédent.

Le prix de lancement serait fixé à 499 dollars pour la version 128 Go et à 599 dollars pour le modèle 256 Go. Google annoncerait officiellement le téléphone le 19 mars, avec une sortie prévue le 26 mars.

D’après les rumeurs, le Pixel 9a disposerait d’un écran de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Tensor G4, de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage débutant à 256 Go. Ce modèle pourrait faire face à la concurrence du prochain iPhone SE 4 d’Apple, dont l’annonce aurait lieu cette semaine.

Ces fuites, si elles se confirment, positionnent le Pixel 9a comme une option intéressante dans le segment des smartphones « abordables », avec des améliorations notables en matière de design et de performances.