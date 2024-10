Google Pixel 9a : le design se dévoile, le bloc photo ne dépasse plus

Des rendus permettent de découvrir le design général du Pixel 9a, le prochain smartphone milieu de gamme de Google. La fuite vient du leaker OnLeaks.

Un élément qui saute aux yeux est qu’il y a bel et bien un changement de design avec le Pixel 9a par rapport au Pixel 8a. Le plus gros changement se situe à l’arrière au niveau du bloc photo. Celui-ci est désormais plat et ne dépasse plus. Il s’agit d’un changement notable par rapport à ce que Google a proposé ces dernières années avec ses différents smartphones Pixel.

Il y a deux capteurs photo à l’arrière, situés dans la partie supérieure du smartphone. Le flash est juste à côté. Il n’y a rien d’autre, si ce n’est la lettre G comme logo au centre.

Pour ce qui est de l’avant, c’est assez similaire au Pixel 8a. Google a donc surtout décidé de faire des changements à l’arrière.

Il n’y a pas encore d’informations sur les dimensions du Pixel 9a ou d’autres détails précis, comme le processeur, la quantité de RAM, etc.

Malgré la fuite du jour, le smartphone n’est pas prévu pour les prochaines semaines ou mois. En effet, Google a l’habitude d’annoncer sa gamme « a » au printemps. Il faut donc s’attendre à une officialisation pour le printemps 2025 et pas avant.