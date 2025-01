Pixel 4a : une mise à jour de Google réduit l’autonomie

Le Pixel 4a reçoit cette semaine une mise à jour logicielle peu courante. Initialement lancé en 2020 et abandonné fin 2022, le Pixel 4a semblait avoir atteint la fin de sa période de mises à jour, après un dernier patch de sécurité en novembre 2023. Cependant, les utilisateurs de ce smartphone reçoivent une surprise : un nouveau correctif qui affecte directement la performance de la batterie.

Une mise à jour réduit l’autonomie des Pixel 4a

L’e-mail de Google envoyé aux propriétaires du Pixel 4a informe qu’une mise à jour logicielle disponible à partir d’aujourd’hui met en place des « fonctionnalités de gestion de la batterie » destinées à « améliorer la stabilité de l’appareil ». Toutefois, cette mise à jour aura pour conséquence de réduire l’autonomie et la performance de la charge de la batterie. Google précise que seules certaines unités du Pixel 4a, identifiées par un sondage, seront touchées par cette diminution de capacité.

Google propose une page dédiée sur son site qui a pour nom « Programme de performance de la batterie du Pixel 4a » et qui indique :

Google a déterminé qu’une mise à jour logicielle était nécessaire sur certains téléphones Pixel 4a afin d’améliorer la stabilité des performances de leur batterie. Une mise à jour automatique vers Android 13 sera déployée sur tous les appareils Pixel 4a à partir du 8 janvier 2025. Pour certains appareils (les « Appareils concernés »), la mise à jour logicielle réduira la capacité de la batterie disponible et affectera les performances de recharge. Nous souhaitons que nos clients bénéficient de la meilleure expérience possible avec leurs produits. Google pourra donc proposer une compensation aux utilisateurs de ces Appareils concernés. La réduction de la capacité de la batterie et des performances de recharge ne concerne pas tous les appareils Pixel 4a. Si votre appareil n’est pas affecté, la batterie fonctionnera comme avant et vous ne pourrez pas bénéficier d’une compensation. Pour savoir si votre appareil est éligible, cliquez ici.

Pour les utilisateurs concernés, Google propose plusieurs options pour compenser cet impact : un remplacement gratuit de la batterie, un paiement de 50 dollars (ou équivalent selon la région) ou un code promo de 100 dollars (ou équivalent selon la région) sur un nouvel appareil Pixel acheté sur le Google Store. Les propriétaires concernés auront un an à partir de la mise à jour pour faire leur choix.

Quelle est la raison ?

Bien que Google n’ait pas détaillé les raisons de cette dégradation de la performance, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Il est possible que l’âge des batteries (comprises entre deux et cinq ans pour la majorité des modèles) et des cycles de charge non optimaux aient provoqué une dégradation de leur capacité. Cette décision semble être une réponse proactive de Google pour éviter des pannes inattendues ou des comportements erratiques des appareils, comme cela s’était produit avec les iPhone il y a quelques années. Contrairement à Apple, qui avait tardé à admettre son intervention sur la batterie des anciens modèles en 2017, Google prend ici une approche plus transparente et compensatoire.