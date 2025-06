Pixel 10 : le choix de TSMC pour le processeur provoque une crise chez Samsung

Le temps se couvre pour Samsung : un article de Bloomberg rapporte que Google a littéralement « choqué » les dirigeants de Samsung en choisissant TSMC comme unique fondeur de sa puce Tensor G5 destinée au Pixel 10 (un modèle qui doit sortir plus tard cet été). En Interne, ce changement de partenaire a même été baptisé « l’incident Google ». Le revirement de Google sur ce composant clef aurait provoqué une véritable prise de conscience chez Samsung, au point de soulever des problèmes plus profonds touchant jusqu’à la culture de l’entreprise sud-coréenne.

Rappelons que depuis les débuts de la gamme Tensor, les performances limitées du processeur et certains soucis d’efficacité énergétique ont en partie été attribués au processus de fabrication mis en place par Samsung. Google a donc décidé de suivre l’exemple d’Apple et Qualcomm, qui font confiance à TSMC pour la fabrication de leurs puces les plus performantes.

Ce bouleversement de la supply chain souligne les problèmes persistants des fonderies de Samsung, notamment des rendements faibles et des performances globalement inférieures par rapport aux standards de TSMC. Samsung continue certes de produire des appareils de haute technologie, comme le Galaxy S25 Ultra par exemple, mais l’entreprise semble souffrir d’un manque d’innovation stratégique, en particulier dans les domaines qu’elle a pourtant contribué à créer, comme la production de semi-conducteurs ou les smartphones pliables.