Le Galaxy Z Flip 7 embarquerait finalement un processeur Exynos

Samsung retourne donc à à sa stratégie initiale : si l’on en croit de nouvelles sources proches du dossier, le Galaxy Z Flip 7 sera finalement équipé du processeur maison Exynos 2500, tandis que le Galaxy Z Fold 7 continuera de s’appuyer sur une puce Snapdragon de Qualcomm. Cette décision marque un retour à l’ambition de Samsung consistant à réduire tant que se peut sa dépendance aux fournisseurs externes. À l’origine, le géant sud-coréen prévoyait d’introduire l’Exynos 2500 dans ses appareils pliables, mais des problèmes techniques avaient temporairement poussé Samsung à envisager une gamme entièrement basée sur les processeurs Snapdragon de Qualcomm.

Le choix de réintégrer l’Exynos 2500 dans le Z Flip 7 semble cependant davantage motivé par des considérations économiques que par des progrès techniques. Si l’on en croit The Chosun Daily, bien que le rendement de production des puces Exynos se soit légèrement amélioré, ce dernier resterait faible — entre 20 % et 40 % – loin des 60 % généralement requis pour une production de masse efficace. Oui mais voilà, la hausse du coût (+20%) des dernières puces Qualcomm rend l’option Exynos nettement plus rentable pour le modèle pliable le plus compact, même si ce choix ne satisfait pas pleinement aux critères internes de qualité. Le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z fold 7 devraient être officiellement présentés au mois de juillet prochain.