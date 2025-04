Samsung présenterait les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Flip 7 dans les premiers jours de juillet

Samsung préparerait le lancement des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Flip 7 lors d’un événement Unpacked qui se tiendrait dans les tous premiers jour de juillet, évènement qui marquerait en outre le grand retour de la marque à New York (pour rappel, les précédents Unpacked avaient été organisés à Séoul et à Paris). Une keynote au mois de juillet confirmerait aussi la tendance actuelle de Samsung consistant à avancer la date de lancement de ses nouvelles gammes de smartphones pliables, sachant que l’évènement de l’an dernier s’était tenu le 10 juillet.

En plus des nouveaux smartphones pliables, l’événement Unpacked devrait également mettre à l’honneur d’autres appareils, notamment une nouvelle Galaxy Watch, le casque XR sous Android de Samsung, ainsi peut-être qu’une présentation succincte du Galaxy Z Flip FE. Les rumeurs font aussi état d’un appareil « tri-fold », équipé donc d’un écran pliable en trois. Samsung devrait aussi organiser un autre événement important le 13 mai pour présenter le Galaxy S25 Edge. Le calendrier d’ici la mi-2025 s’annonce décidément très chargé pour le géant sud coréen.