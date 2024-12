Samsung réduit ses ambitions de smartphones pliables pour 2025 après l’échec des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6

Samsung revoit à la baisse ses objectifs de production pour ses smartphones pliables en 2025. Selon ETNews, le constructeur coréen a pris cette décision après un bilan décevant des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, qui n’ont pas répondu aux attentes du marché.

Les smartphones pliables de Samsung attirent moins

Depuis le lancement de ses premiers appareils pliables, Samsung avait constamment augmenté sa production pour chaque nouvelle génération, visant à élargir son marché. Cependant, face à une concurrence accrue, notamment de la part des marques chinoises, les ventes des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 ont chuté, marquant un tournant pour la stratégie de la marque.

Samsung aurait donc décidé de réduire de manière significative la production de ses smartphones Galaxy pliables de 2025. La production combinée des Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 devrait se limiter à environ 5 millions d’exemplaires, réparties entre 3 millions pour le Z Flip et 2 millions pour le Z Fold. C’est bien inférieur à la production de 8,2 millions d’exemplaires pour les modèles précédents, et bien loin des objectifs de croissance de 10% que Samsung espérait atteindre.

Les raisons de cette révision à la baisse sont multiples, mais l’une des principales tient à une demande moins forte que prévue lors des précommandes. De plus, Samsung a historiquement compté sur les mises à niveau des utilisateurs existants pour stimuler ses ventes, un facteur qui n’a pas suffi cette année.

Dans ce contexte, le constructeur ne serait pas seul à revoir ses projections. D’autres fabricants chinois de smartphones pliables ajusteraient également leurs plans de production pour 2025. Cependant, Samsung semble vouloir continuer à investir dans le segment des pliables, avec la perspective d’innovations en matière de design.

Dans un autre domaine, la production des Galaxy S25 devrait être en hausse de 7% par rapport à celle du Galaxy S24, avec un total de 37,4 millions d’exemplaires, augmentant ainsi les efforts de Samsung dans les smartphones non-pliables.