TSMC aurait interrompu ses livraisons de composants à une société soupçonnée de commercer avec Huawei

Le coup de semonce américain porterait-il déjà ses fruits ? Selon Bloomberg, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) aurait interrompu les expéditions de semi-conducteurs à un client soupçonné d’envoyer illégalement des puces à Huawei. Cette mesure fait suite à des informations selon lesquelles TSMC aurait informé le gouvernement américain que ses puces étaient utilisées dans l’un des accélérateurs d’intelligence artificielle de Huawei, ce qui pourrait contrevenir à l’embargo commercial américain ciblant le géant technologique chinois. Bien que l’identité de ce client ainsi que la question de savoir si ce dernier a agi au nom de Huawei demeurent floues, TSMC a choisi d’en informer les autorités américaines et taïwanaises et poursuit son enquête de son côté.

Quelques jours auparavant, des articles de Bloomberg et du Financial Times rapportaient que la société canadienne TechInsights avait découvert des puces TSMC dans un accélérateur d’intelligence artificielle de Huawei. Et évidemment, la question s’est rapidement posée de savoir comment Huawei avait obtenu ces puces, même si la réponse la plus probable est que la firme soit passée par une société tierce pour se procurer ces composants. Cette révélation met en tout cas en évidence une potentielle violation des sanctions du département américain du commerce décidées en 2020, sanctions qui interdisent à Huawei d’acquérir des puces fabriquées à l’étranger.

Depuis l’imposition de ces sanctions, et malgré la découverte de ses puces dans des serveurs de Huawei, TSMC a nié toute relation avec le fabricant chinois, déclarant avoir cessé de produire des processeurs pour Huawei depuis le mois de septembre 2020. Huawei a également affirmé de son côté ne pas avoir utilisé de puces TSMC depuis la mise en place des sanctions. Huawei achète officiellement des puces à la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), bien que les responsables américains aient exprimé de gros doutes quant à la capacité de SMIC de produire suffisamment de processeurs de haute technologie pour répondre à la demande du marché.