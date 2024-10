Les Etats-Unis soupçonnent TSMC d’avoir fourni à Huawei la technologie 5G

Voilà qui devrait faire du bruit : le département américain du commerce enquête sur la société Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) en raison de soupçons de violation des contrôles à l’exportation des puces 5G. Plus précisément, TSMC est soupçonné d’avoir produit des puces, et notamment des processeurs d’IA, à destination du fabricant Huawei, ce dernier étant sous embargo américain. TSMC, qui est l’unique producteur de puces pour Apple, a nié toute implication et affirmé son engagement à respecter les règlements sur l’exportation. L’enquête fait suite à une série de tensions entre les États-Unis et la Chine, le sort de Huawei étant l’un des principaux points de discorde. Les États-Unis considèrent que le fabricant chinois représente un risque pour la sécurité nationale depuis 2019.

Le lancement l’an dernier du smartphone Mate 60 de Huawei, avec puce 5G, a soulevé des questions sur la façon dont l’entreprise avait obtenu la technologie nécessaire, certains analystes évoquant la possibilité que TSMC ait franchi la ligne rouge. Dans l’hypothèse où TSMC serait reconnu coupable de violation des contrôles à l’exportation, le fondeur pourrait être passible de sanctions importantes, avec possiblement des restrictions sur l’accès aux technologies américaines.

Des décisions lourdes pourraient compromettre les relations de TSMC avec Apple et d’autres entreprises technologiques américaines. L’enquête pourrait aussi avoir une incidence sur le financement de la CHIPS Act de TSMC, puisque l’entreprise a reçu 6,6 milliards de dollars pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.