Sony annonce un film d’animation centré sur le personnage de Spider-Punk

À l’occasion de la journée Spider-Man 2025, Sony a dévoilé un projet qui suscite forcément un fort engouement chez les fans : un film d’animation centré sur Spider-Punk, le personnage mi-comics mi-anime déjà vu dans Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ce long-métrage sera coécrit par l’acteur oscarisé Daniel Kaluuya, qui prêtait déjà sa voix à Hobie Brown dans le film précédent (dans la version américaine du métrage évidemment). Le projet en est encore à ses débuts et peu de détails ont été révélés quant à l’intrigue, mais Kaluuya devrait logiquement reprendre son rôle vocal, même si cette information n’est pas encore confirmé.

Spider-Punk, alias Hobie Brown, est apparu pour la première fois en 2015 dans The Amazing Spider-Man. Ce personnage au look « grunge » se distingue par son esprit punk et sa posture anti-système, à l’opposé du Spider-Man classique. Résidant sur la Terre-138, Spider-Punk incarne un héros rebelle déterminé à lutter contre la corruption. Ce spin-off « standalone » s’annonce donc comme une exploration particulièrement audacieuse – pour ne pas dire « punk » – de l’univers du Spider-Verse, avec un style visuel et narratif probablement aussi percutant que celui des films précédents.