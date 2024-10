Spider-Man 4 : la date de sortie et le réalisateur sont officialisés par Sony

Sony Pictures annonce quelques détails concernant le film Spider-Man 4 avec Tom Holland, dont la date de sortie. Ce sera le 24 juillet 2026 au cinéma. Le tournage du long-métrage en collaboration avec Marvel débutera l’été prochain.

La date du 24 juillet 2026 concerne les États-Unis. Il est donc fort probable que ce sera le 22 juillet 2026 en France, étant donné que les films sortent les mercredis dans l’Hexagone contre les vendredis de l’autre côté de l’Atlantique.

Sony Pictures ajoute que Spider-Man 4 sera réalisé par Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. L’information avait déjà fuité et elle est donc maintenant officialisée.

La date de sortie de Spider-Man 4 fait de 2026 un été important pour le MCU, puisque ce sera deux mois après Avengers: Doomsday. Cela rappelle Spider-Man: Far From Home, qui était sorti peu après Avengers: Endgame. C’est également une période chargée pour Tom Holland, qui va jouer dans le prochain film de Christopher Nolan, qui sortira également en juillet 2026.

On ne sait pas grand-chose de l’histoire de Spider-Man 4, si ce n’est qu’elle devrait reprendre là où No Way Home s’est arrêté. Tom Holland a récemment partagé une poignée de détails, confirmant que le tournage débutera à l’été 2025 et que le scénario l’a vraiment plu après qu’il l’a lu avec Zendaya (qui joue MJ), bien qu’il ait encore besoin d’être retravaillé. Andrew Garfield, quant à lui, a déclaré qu’il ne jouerait pas dans le nouveau film après son rôle dans No Way Home.